Conoce desde el espacio la peor tormenta invernal del norte (Video)

ESTADOS UNIDOS.- El fenómeno meteorológico denominado “bombogénesis” o comunmente llamada “bomba meteorológica” que congela a buena parte de Estados Unidos, es una de las tormentas invernales más severas que ha vivido el país. Se reportan varias muertes y decenas de miles de personas sin electricidad para hacer frente a las bajísimas temperaturas.

De acuerdo con Yahoo Noticias, la tormenta se produjo a consecuencia de la “bombogénesis”, que combina las palabras “bomba” y “ciclogénesis”. Se produce cuando la presión cae al menos 24 milibares en 24 horas.

Aunque se trata de una tormenta invernal, ha llevado consigo vientos de 60 millas por hora a Nueva Inglaterra, el Atlántico Medio y las Carolinas, donde ha derribado numerosos postes y tendidos eléctricos.

El fenómeno fascina a muchos y afecta a millones, pero los estudiosos tienen otra perspectiva: la imagen de la tormenta fotografiada desde el espacio.

Para ello han usado un nuevo satélite, GOES-16, también llamado GOES-Este. Esta es una de las herramientas de observación meteorológica más poderosas de la historia, capaz de tomar instantáneas de la tormenta a cada minuto.

El centro de la tormenta incluso desarrolló una característica similar a un ojo huracanado, que se ve claramente en esta imagen de satélite:

Hey folks, GOES-E (formerly GOES-16) is in 1-minute rapid scan mode for today's impressive, explosive, high-impact storm event / blizzard (images courtesy of @CoDWXData) pic.twitter.com/JwwL8CnoSw — NWS Boston (@NWSBoston) 4 de enero de 2018

La NASA envió algunas de las imágenes satelitales más impresionantes:

En esta en particular se muestra el desarrollo de las masas de aire:

The Air Mass RGB product from @NOAA's #GOES16 satellite helps to diagnose the environment during deep cyclogenesis by enhancing temperature and moisture characteristics of air masses, as is the case this morning with the deepening storm off the US east coast. #blizzard pic.twitter.com/GIut3RVl8w — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 4 de enero de 2018

Otras imágenes dan una dimensión de la extraordinaria magnitud de la tormenta:

Global perspective on just how expansive this Nor'Easter is... pic.twitter.com/F5OIfwB6ZE — Jake Mulholland (@JakeMulholland1) 4 de enero de 2018

El Centro de Predicciones del Servicio Nacional del Clima también divulgó esta imagen que muestra la rápida intensificación de la tormenta:

Impressive GOES-16 high resolution infrared satellite imagery showing explosive cyclogenesis/rapid intensification with the hurricane force low pressure system in the W Atlantic from late last night into this morning. pic.twitter.com/h3lLrYcWL8 — NWS OPC (@NWSOPC) 4 de enero de 2018

Y el meteorólogo Ryan Rue explicó que la tormenta tiene un “ojo” que encierra aire más cálido y destacó la baja altitud a la que se formó: