Se forma la nueva tormenta subtropical Joyce

ESTADOS UNIDOS.- Una nueva tormenta se formó el miércoles en el Atlántico. La tormenta subtropical Joyce se formó en el Atlántico norte, pero actualmente no representa una amenaza a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Joyce tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 mph) y se prevé que continúe fortaleciéndose hasta convertirse el jueves en tormenta tropical.

El vórtice de Joyce se encuentra a mil 400 kilómetros al suroeste de las Azores y se mueve con dirección suroeste a 9 km/h (6 mph).

El más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de las 11:00 pm ET, Florence bajó su intensidad a categoría 2.

De acuerdo con univision.com, ahora con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (175 km por hora) mientras avanza a 17 millas por hora (27 kilómetros por hora). Alcanza ráfagas aún más fuertes.

En el seguimiento del pronóstico, el centro de Florence se acercará a las costas de las Carolinas el jueves, luego se moverá cerca o sobre la costa del sur de Carolina del Norte y el este de Carolina del Sur en el área de advertencia de huracanes el jueves por la noche y el viernes.

FEMA recordó que "hoy es el último día para evacuar" antes de que llegue Florence. Las autoridades urgen a la evacuación cuanto antes. Florence se está moviendo hacia el noroeste y se espera una disminución gradual en la velocidad de avance hasta el sábado.

Mientras, en el mar Caribe la tormenta tropical Isaac se abre paso a través de las Antillas Menores con vientos de más de 70 kilómetros por hora con dirección oeste, aunque también se pronostica que perderá potencia y llegue a Jamaica en forma de depresión tropical el próximo lunes.

En el océano Atlántico también se ha formado otra tormenta, Joyce, que se dirige hacia las islas portuguesas de las Azores, a donde, según pronósticos del NHC, llegará como depresión tropical a principios de la próxima semana.

