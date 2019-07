“Barry” ya es tormenta tropical y podría fortalecerse

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana se formó la tormenta tropical “Barry”, en el Golfo de México informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico provocará inundaciones en la costa sur y sudeste del estado de Louisiana, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos de emergencia de las autoridades.

En Mississippi también se esperan fuertes lluvias con inundaciones repentinas y fuertes marejadas.

El jefe de Meteorología de Grupo Fórmula, Alberto Hernández Unzón, informó que se prevé que ‘Barry’ incremente su fuerza en las próximas 12 o 24 horas.

Update: Here are the 10 AM CDT Key Messages on Tropical Storm #Barry, expected to bring dangerous storm surge, wind and rainfall impacts to portions of the Gulf Coast. See https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN for more information. pic.twitter.com/njn6ty8FLV