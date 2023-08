Tormenta tropical 'Franklin' toca tierra en República Dominicana

La tormenta tropical 'Franklin' ha tocado tierra este miércoles en el sur de República Dominicana y amenaza también al vecino Haití, en previsión de fuertes lluvias y vientos que pueden prolongarse hasta el jueves.

El Centro Nacionald de Huracanes (CNH) de Estados Unidos ha informado de que el ojo de 'Franklin' ha llegado a la isla La Española con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Los expertos prevén que se debilite en tierra, para fortalecerse una vez avance sobre el océano Atlántico.

Here are the 11am AST Wed 23 Aug Key Messages for Tropical Storm #Franklin, moving inland over the Dominican Republic.



Heavy rainfall producing potentially life-threatening flooding & mudslides remains a major impact as the system moves over Hispaniola.https://t.co/7yJm7AXxmF pic.twitter.com/UQuIsX0ho8