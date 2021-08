Tormenta tropical Grace podría azotar Haití; se desplaza rumbo a Florida

La tormenta tropical Grace, que se formó este sábado en el este del mar Caribe y cuenta con vientos máximos de 64 km/h, está cerca de Guadalupe y se mueve hacia el noroeste a entre 24-40 km/h, informa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA, por sus siglas en inglés).

Se espera que ya este domingo el fenómeno atmosférico alcance Puerto Rico. En la noche entre el domingo y el lunes puede azotar a la República Dominicana y Haití, devastado por el potente terremoto de 7,2 de este sábado.

Tropical Storm #Grace is expected to reach wind speeds of 60 mph by tomorrow.



We have the latest NOW on air. pic.twitter.com/4p3ygNhHoG