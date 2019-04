Tornado en Texas destruye viviendas y deja varios heridos

Agencias

Austin.- Al menos una docena de heridos y múltiples daños materiales dejó un tornado que azotó hoy la comunidad de Franklin, Texas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia sobre un sistema de tormentas severas en el sureste de Estados Unidos.

De acuerdo con la televisora KWTX, afiliada a la cadena CNN, el tornado arrancó varios árboles de raíz, así como techos de los edificios en Franklin, al sureste de Waco, mientras que hacia el norte, el área de Dallas-Fort Worth fue azotada por un fuerte granizo.

This kinda says it all in terms of where we’re at... Austin’s Earth Day event was cancelled due to threat of tornado. Ma Nature is pissed and sending so many wake up calls. Why are we not doing any or everything about this global threat? Maybe when the planet flips over.#Climate pic.twitter.com/W6Pp6a3xqt