Torre Eiffel cierra su acceso ante huelga de sus trabajadores

A partir de este miércoles, la Torre Eiffel suspende temporalmente sus operaciones para los visitantes locales y extranjeros, debido a una huelga orquestada por los trabajadores del lugar.

La protesta en contra de una pésima y ambiciosa administración de la estructura, coincidió con la conmemoración del centenario del fallecimiento de Gustave Eiffel, el visionario creador del icónico monumento parisino.

En su página web oficial, la administración de la Torre Eiffel se disculpó por el inconveniente y pidió a aquellos visitantes que previamente compraron su entrada, a checar sus correos electrónicos para mayor información.

🇫🇷 Aujourd’hui marque le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel ! Pour célébrer son génie et son héritage, on vous a préparé, avec @michaelcanitrot une édition spéciale du @monumental_tour, à voir ce soir à 21h sur notre page Facebook et à 22h50 sur @CStar. pic.twitter.com/F2mvNkwTUi