¡Termina la huelga! Torre Eiffel reabre el acceso al público

FRANCIA.- Luego de día y medio, la Torre Eiffel de París reabrió este viernes sus accesos al público cerrados desde la tarde del miércoles por una huelga de su personal, reportaron hoy fuentes de la dirección del monumento símbolo de la capital francesa.

La Torre abrió sus accesos a las nueve de la mañana local (07:00 GMT), informó la dirección de la Sociedad de explotación de la Torre Eiffel (SETE, por sus siglas en francés), que se encarga de la gestión del monumento.

La huelga fue convocada por los empleados de la “dama de hierro” para denunciar el empeoramiento de sus condiciones laborales debido a un nuevo sistema de reserva de boletos para los visitantes al monumento.

Los trabajadores del monumento símbolo de la capital francesa se quejaron de que el nuevo sistema de reserva y venta de boletos provocaba la formación de filas de visitantes que se prolongaban hasta por más de tres horas lo que dificultaba el trabajo de los vigilantes y encargados de recibir a los visitantes.

En este periodo del año París está en temporada alta turística y la Torre Eiffel recibe un promedio de 25 mil visitantes diarios.

🇫🇷 Vendredi 3 août : la tour Eiffel est ouverte et vous accueille de 9h00 à minuit.

🇬🇧 Friday, the 3rd of August, the Eiffel Tower is open and welcomes you from 9:00 am to midnight. pic.twitter.com/JlWuvvgWxd