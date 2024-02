Trabajadores sindicalizados de Nigeria se unen en paro nacional

Trabajadores sindicalizados y del gobierno de Nigeria iniciaron el martes una huelga a nivel nacional que amenazaba con suspender los servicios públicos mientras la población se encuentra molesta por la desbordada inflación y los crecientes problemas económicos.

Desde que asumió el cargo al frente del país más poblado de África el año pasado, el presidente Bola Tinubu ha promulgado medidas que incluyen la eliminación de subsidios al combustible y unificar los diversos tipos de cambio del país, lo que ha causado una devaluación del naira frente al dólar.

