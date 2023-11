¡Tragedia! Brazo robótico asesina a su creador en Corea del Sur

Día con día, la tecnología nos demuestra el cuidado que debemos tener cuando estemos cerca de una máquina inteligente, ya que podríamos tener un final desafortunado como el de un trabajador asesinado por un brazo robótico en Corea del Sur.

De acuerdo con la agencia surcoreana de noticias Yonhap y BFM News, un hombre de 40 años que trabajaba en una planta de clasificación de pimientos en la provincia de Gyeongsang del Sur, se encontraba realizando una inspección minuciosa el 8 de noviembre.

La empresa había programado la revisión para dos días antes, pero por complicaciones en el sensor de la máquina, se cambió de fecha.

A pesar de que era demasiado tarde, el trabajador inspeccionaba que el brazo mecánico que él mismo creó estuviera en perfectas condiciones, sin embargo, la maquinaria tuvo un fallo que le costó la vida.

De acuerdo con la agencia surcoreana de noticias Yonhap, las autoridades surcoreanas declararon que la máquina encargada de levantar los empaques de pimientos y transportarlas a la línea de distribución, confundió al trabajador por una caja más, por lo que lo agarró y lo empujó contra la cinta transportadora, aplastando su cara y pecho con tremenda fuerza.

El trabajador fue transportado al hospital para brindarle atención médica de inmediato, desgraciadamente las heridas causadas por el fallo del brazo mecánico, ocasionaron que falleciera poco después de su ingreso.

No se sabe con certeza de qué manera afectará este accidente a la planta de clasificación de pimientos en términos legales o si la familia de la víctima recibirá alguna clase de compensación monetaria por lo ocurrido.

A partir de este terrible incidente a manos de una moderna máquina industrial, un representante del Complejo Agrícola de Exportación Donggoseong, empresa propietaria de la planta, ha solicitado la implementación de un sistema que brinde seguridad y precisión.

