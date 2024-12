Tragedia en Haití: ONU exige investigar muerte de 184 personas

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lamentó y condenó el hecho de que al menos 184 personas perdieron la vida trágicamente en Puerto Príncipe, capital de Haití.

Ante este suceso, el cual Guterres calificó como un ‘horrible acto’ orquestado por un jefe pandillero, solicitó que se lleve a cabo una investigación ‘exhaustiva’.

I strongly condemn the continued gang violence in Haiti.



I call on the authorities to bring all human rights abuses to justice, and on countries to provide the Multinational Security Support mission with financial & logistical support to successfully assist the Haitian Police.