Para obtener la visa, EU revisará tus redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Si tienes entre tus planes viajar a Estados Unidos pronto deberás incluir en la solicitud de visa tus identidades en redes sociales, además de teléfonos y correos electrónicos usados anteriormente, según un proyecto publicado el viernes en el registro oficial de normas de ese país.

De acuerdo con Milenio, la medida podría abarcar a unos 10 millones de personas por año y los solicitantes de visa -ya sea para turismo o posible migración- deberán tener una lista de redes sociales utilizadas.

Los solicitantes deberá decir cuál o cuáles usan e indicar "cómo se identificaron en esas plataformas en los cinco años anteriores a la solicitud" de visa.

"Otras preguntas piden los números telefónicos, direcciones de correo electrónico o viajes internacionales de los cinco años precedentes", dice el aviso publicado en el Registro Federal.

Cuando esas reglas fueron sugeridas el año pasado como parte de lo que el presidente Donald Trump denomina un "extremado veto" de posibles visitantes, varias voces se alzaron en defensa de la privacidad.

Sin embargo, funcionarios alegaron que eso permite identificar potenciales extremistas. Pusieron como ejemplo que uno de los autores de un ataque en San Bernardino en 2015 tenía visa pese a que abogaba por la "yihad" en las redes sociales.

Las exigencias serán para la visa DS-260 (Immigrant Visa and Alien Registration Form) y la DS-160 (Application for Nonimmigrant Visa).

En el último año fiscal 559 mil 536 personas pidieron visas de inmigrante y 9 milllones 681 mil 913 gestionaron diversos tipos de visas para visitantes.

Las medidas anunciadas no se aplicarán para diplomáticos ni funcionarios oficiales.

