Tras explosión del cohete Starship de Spacex, mantienen optimismo

A diferencia de los impactantes incidentes aeroespaciales ocurridos algunas décadas atrás, como los del Challenger o el Apolo I, la explosión del cohete Starship de Space X dista de ser un trágico fracaso.

No sólo por no haber vidas en riesgo, tratándose de una misión no tripulada con el objetivo de mostrar la viabilidad de vuelo del cohete más poderoso construido hasta ahora, sino porque el puro hecho de haber conseguido despegar representa en sí un paso importante en la actual carrera espacial.

"En este medio solemos decir: 'fallar para tener éxito'. Es decir, a partir de las fallas recopilas toda la información para después tener éxito en misiones lo más perfectas posible", expresa en entrevista Fernando de la Peña Llaca, CEO de la empresa AEXA Aerospace, con una impresión satisfactoria ante la prueba que terminó con el Starship envuelto en llamaradas.

"Así empezaron también las naves Dragón (también de SpaceX), con fallas; pero después fueron superadas, y hoy vemos que son un vehículo muy seguro que nos permite llevar a los astronautas al espacio", agrega el ingeniero en cibernética.

Explota cohete Starship

Alrededor de las 9:00 horas, tiempo del Este, dos horas más que el centro de México, cuando este hito de la ingeniería aeronáutica de 120 metros de altura se encendió tras apenas cuatro minutos de desorientado vuelo, ante las atónitas miradas de quienes se habían reunido alrededor de la Starbase, para presenciar el histórico momento, así como de quienes lo seguían en línea.

Durante la transmisión se había apreciado la falla de algunos de los 33 motores Raptor que integran la etapa de propulsión denominada Super Heavy Booster, la parte inferior del Starship, los cuales utilizan metano líquido subenfriado (CH4) y oxígeno líquido (LOX).

"Esto no parece una situación nominal", diría John Insprucker, ingeniero de SpaceX, antes de que el sistema automático de terminación de vuelo destruyera el cohete en una bola de fuego espectacular.

A percepción de De la Pela Llaca, precisamente en esta falla de los motores podría radicar la causa de por qué no consiguieron desacoplarse las dos etapas que componen el Starship, lo cual, explica, suele funcionar con válvulas especiales reventadas por pequeños explosivos.

"Seguramente pudo haber sido una falla, no mecánica, sino electrénica, porque cuando se llega a cierta altura y cierta velocidad, el sensor solito activa este mecanismo para que active el explosivo y se separe el cohete", ilustra. "Creo que no llegó a la velocidad ni altura requerida, por lo que la computadora no ejerció el protocolo de separarlos. Esa es la impresión que a mí me da, lejos de haber sido una falla mecánica", refrenda el CEO de AEXA Aerospace, firma que en junio próximo será premiada por su desarrollo de tecnología holográfica.

Ya el pasado lunes un primer intento de lanzamiento del Starship había sido cancelado en los últimos minutos de la cuenta regresiva debido al congelamiento de una válvula de presión.

Y aunque este día sólo alcanzara una altitud máxima de 39 kilómetros sobre el Golfo de México en sus cuatro minutos de vuelo, contra los 240 kilómetros que se esperaba subiera en un viaje de 90 minutos, ya con haberse elevado de la superficie terrestre en una sola pieza bastó para que la prueba se considerara exitosa.

"Felicidades al equipo, aprendimos mucho para el siguiente lanzamiento", tuiteó Elon Musk, fundador de SpaceX, cuyo lema es "Falla rápido, pero aprende más rápido", que tan prominentes resultados les ha dado.

