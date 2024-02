Tristeza en Nueva York por el fallecimiento del querido búho Flaco

El sábado fue un día de tributos para Flaco, el búho real euroasiático que se convirtió en una figura entrañable en la historia de Nueva York al escapar de su recinto en el zoológico de Central Park y recorrer libremente Manhattan.

La noticia de su fallecimiento, encontrado sin vida en una acera de la ciudad tras un aparente choque contra un edificio, impactó a los observadores de aves que seguían sus rutinas diarias y a los numerosos admiradores que lo habían adoptado como un símbolo de la vida urbana en la Gran Manzana.

A heartbreaking sight on East Drive as friends and fans of Flaco the owl gathered to celebrate his life and commemorate his passing pic.twitter.com/ytzVUfebEJ — Liz Foster (@thelizfoster) February 24, 2024

“Todo el mundo se siente igual, están devastados”, dijo Nicole Blair, una artista de Nueva York que dedicó gran parte de sus publicaciones en la plataforma X a fotos y memes con el famoso búho de plumas negras y marrones y ojos redondos del color del atardecer.

I never dreamed I’d have “being heartbroken over an owl” on my 2024 Bingo card but here I am. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Fly high, Flaco. You were the BEST owl and I loved getting to see all your adventures. 🦉💔 https://t.co/6T8xsh4n7e — Meredith Silverman😷 (@archangelcrew) February 24, 2024

El personal del Wild Bird Fund, un centro de rehabilitación de fauna salvaje, declaró muerto a Flaco poco después de la colisión. Se esperaba una necropsia el sábado.

Flaco fue liberado de su jaula en el zoológico hace poco más de un año por un vándalo que traspasó una valla que llegaba hasta la cintura y abrió un agujero en la jaula de malla de acero. El búho había llegado al zoológico como polluelo hace 13 años.

Murió Flaco, el búho real que escapó del zoo del Central Park y q se convirtió en un símbolo de libertad y resilencia. Sobrevivió por su instinto innato y reinó en NYC un año inolvidable.Gracias Flaco, tengo mucho que agradecerte. Keep hooting in the eternity. 🦉❤️❤️#Flaco pic.twitter.com/n6Del332jX — Juan Carvajal (@JCine) February 24, 2024

Los avistamientos de Flaco pronto se convirtieron en deporte. El búho pasaba el día posado en las ramas de los árboles, los postes de las vallas y las escaleras de incendios, y las noches ululando en lo alto de los depósitos de agua y cazando las abundantes ratas de la ciudad.

I hope Flaco the owl is soaring up to the heavens. He never should have been caged to begin with. He showed us all that even when freed late in life, we can remake ourselves as a fearsome hunter. #RIPFlaco 🦉💔😥

pic.twitter.com/SxEgkk8Btw — Benjamin Ryan (@benryanwriter) February 24, 2024

Como una auténtica celebridad, el búho aparecía en murales y mercancías. Su imagen ocupó un lugar en el árbol de Navidad temático de Blair, justo al lado de “Pizza Rat”, el infame roedor que aparece en un video de YouTube arrastrando un trozo de pizza por las escaleras del metro.

Con información de AP.