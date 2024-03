Triunfo republicano: Nikki Haley vence a Trump en Washington

En los comicios primarios del Partido Republicano, celebrados el domingo en Washington, Nikki Haley, representante republicana, logró una destacada victoria sobre el expresidente Donald Trump.

Este triunfo marca un momento significativo en la trayectoria política de Haley, al convertirse en su primera conquista frente al influyente magnate.

Haley logró el 63 por ciento de los votos y 19 delegados frente al 33 por ciento del expresidente Donald Trump en unos comicios en los que tan solo han votado unos 2 mil republicanos, según informó la cadena de noticias estadounidense NBC News.

Según los expertos, Columbia era la mejor opción de Haley para ganar una elección primaria debido a la gran tendencia del distrito federal a apoyar a los candidatos progresistas en las elecciones presidenciales, donde nunca ha ganado un candidato republicano.

Republicans closest to Washington's dysfunction know that Donald Trump has brought nothing but chaos and division for the past 8 years. It's time to start winning again and move our nation forward!