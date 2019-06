Trump advierte una “dura Fase 2” si México no cumple acuerdo

Mario Rivera

Agencia Reforma

Washington.- El Presidente Donald Trump aseguró este miércoles que si México no logra reducir los flujos de migrantes transitando por su territorio rumbo a Estados Unidos su Administración estaría lista para medidas aún más duras para presionar al Gobierno mexicano a actuar.



Cinco días después de que el Canciller Marcelo Ebrard y funcionarios del Departamento de Estado de EU alcanzaran un acuerdo de control migratorio para evitar la amenaza de Trump de imponer un arancel a las importaciones mexicanas, Trump dijo que tiene lista una fase dos si el pacto no funciona.



"Si México hace un gran trabajo entonces no vamos a tener muchas personas viniendo", dijo Trump.





"Y si no lo hacen entonces tenemos la fase dos. La fase dos es muy dura. Pero pienso que (los mexicanos) van a hacer un buen trabajo", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca durante la bienvenida al Presidente de Polonia, Andrzej Duda.





Cuestionado a qué se refería con una fase dos, Trump se limitó a decir que sería algo muy duro.



De acuerdo con ambos Gobiernos, México y EU analizarían en 45 días el avance de las medidas migratorias adoptadas tales como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y la expansión de las devoluciones de solicitantes de asilo a México.



"México está moviendo 6 mil tropas a su frontera sur. Esas son muchas tropas. Nunca habíamos escuchado un número como este. Esas son muchas tropas. Pero eso es lo que (los mexicanos) quieren hacer porque ellos quieren producir (resultados) ", dijo Trump.



De acuerdo con el Canciller Ebrard, México tiene confianza de lograr resultados en la baja de los flujos migratorios en los próximos 45 días pero reconoció de no lograrse EU y México deberían sentarse a negociar esquemas bilaterales o regionales de gestión del asilo.



La Administración Trump ha dejado claro que su preferencia sería avanzar en firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro como el firmado entre la Unión Europea y Turquía que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio turco, prohibiéndoles el avance hacia Europa.