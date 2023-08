Trump afirmó que necesita "una imputación más para concluir exitosamente las elecciones"

El ex presidente de Estados Unidos , Donald Trump , que recientemente asisto a su tercera comparecencia judicial como acusado en un caso penal en su contra.

El viernes 4 de agosto dispuso un discurso cargado de rebeldía en el que ofendió a los fiscales e señaló que los cargos que enfrenta benefician a su campaña por la nominación republicana a la presidencia en 2024.

El empresario dijo "Cada vez que presentó una imputación, subimos mucho en las encuestas", aseguró Trump durante una cena del Partido Republicano en Alabama.

Añadiendo "Necesitamos una acusación formal más para concluir exitosamente las elecciones. Una imputación más y estos comicios están ganados. Nadie tiene siquiera una oportunidad".

Trump se declaró el jueves inocente de delitos relacionados con sus intentos para anular los resultados de su derrota electoral en 2020.

Aunque fue su tercer encausamiento penal este año, este caso es el más grave. En él el gobierno federal, que alguna vez lideró, lo está acusando de organizar una conspiración para impedir la transferencia pacífica del poder.

No obstante, el ex mandatario no ofreció disculpas al subir al escenario el viernes en la noche, "Vamos a andar por aquí un rato", bromeó, y le solicitó al público que se sentara.

La lista más reciente de acusaciones se centra en los dos meses transcurridos entre su derrota de noviembre de 2020 ante Joe Biden y el asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021.

Trump afirma no haber hecho nada malo, y ha vinculado su campaña presidencial para 2024 con su defensa jurídica.

Su equipo de campaña difundió en línea un anuncio en el que ataca a Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia que encabezó la investigación que derivó en los cargos más recientes contra el ex mandatario y un caso separado en el que se le imputa el manejo indebido de documentos secretos.

Se anticipa que comenzará a difundirse en la televisión estadounidense la próxima semana, además critica al fiscal federal de Manhattan, Alvin Bragg , que ha acusado a Trump de pagar dinero en un caso para comprar silencio, ya la fiscal federal del condado Fulton, Fani Willis , que se cree está cerca de presentar cargas derivadas de su pesquisa sobre los intentos del ex presidente y sus aliados para anular los resultados de los comicios de 2020 en Georgia.

Con informacion de AP