México respeta el liderazgo de EU al detener a migrantes: Trump

Agencia

NEVADA.- Este sábado, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se refirió nuevamente a la caravana migratoria de hondureños, en donde detalló que México “respeta el liderazgo” de la Unión Americana.

“¡Quiero agradecer a México, y a los líderes de México que han sido increíbles! ¿Ustedes saben por qué (detuvieron a la caravana migrante)? Ahora México respeta el liderazgo de Estados Unidos. Gracias México, grandioso, lo apreciamos”, dijo Trump en un acto proselitista en Nevada, aludiendo a los esfuerzos del gobierno mexicano por impedir el avance de los hondureños.

TRUMP in Nevada:



•”Democrats want caravans!...A lot of people say: I wonder who started that caravan!”



•”And I want to thank Mexico! Mexico has been so incredible! And the leaders of Mexico!"



•”You know why? Because now Mexico respects the leadership of the United States!" pic.twitter.com/WODuXqbm3F