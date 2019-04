Trump amenaza con subir aranceles a México por migrantes

Agencias

Washington.- Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que aplicará aranceles a los automóviles producidos en México si el gobierno de mexicano no frena a los migrantes centroamericanos.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Trump también dio a México un año de ‘advertencia’ para que detenga el tráfico de drogas a Estados Unidos o cerrará la frontera.

Si México no ayuda, está bien, vamos a ponerle aranceles a sus autos. Lo haré. Yo no juego, dijo Trump en la Casa Blanca.

Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los autos. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera", afirmó.

Celebró que, "en los últimos cuatro días, México ha estado capturando a la gente y devolviéndola a sus países", algo que atribuyó a su amenaza de cerrar la frontera.

El mandatario estadounidense reconoció que su amenaza de aranceles podría interferir con el T-MEC y pendiente de ratificación.

El viernes, Trump visitará la frontera para supervisar la construcción de una barrera cerca de San Diego (California).

(Con información de Excélsior)