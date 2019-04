Trump anuncia nueva guerra comercial, ahora contra Europa

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Donald Trump anunció que impondrá nuevos aranceles por valor de $ 11 mil millones a exportaciones de la Unión Europea como consecuencia de las ayudas al sector aeronáutico.

Este martes, la Organización Mundial del Comercio dictaminó que el año pasado la UE estaba subsidiando ilegalmente al fabricante de aviones Airbus.

La OMC señaló que los países europeos habían otorgado $ 22 mil millones en ayuda estatal a Airbus para que la empresa construyera los aviones A380 y A350, dañando a su rival estadounidense, Boeing.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!