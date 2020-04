Trump apoya recortar la producción mundial de petróleo

Washington.- El presidente Donald Trump dijo que espera que Arabia Saudita y Rusia pongan fin a su guerra petrolera y reduzcan drásticamente la producción.

Una batalla por la producción petrolera mundial ha abaratado el crudo a niveles no vistos desde 2002. Trump dijo en Twitter que habló con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad Bin Salman, días después de dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el tema.

Trump tuiteó: "Espero y deseo que ellos estén recortando aproximadamente 10 millones de barriles, y tal vez sustancialmente más, lo que, si sucede, ¡será GRANDIOSO para la industria del petróleo y el gas!".

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!