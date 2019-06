Trump arremete contra la NASA

Agencias

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la Luna es parte de Marte, además pidió a la NASA que sea más ambiciosa en sus planes futuros para la exploración espacial.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!