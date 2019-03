Trump asegura que el último bastión de ISIS caerá esta noche

Agencias

WASHINGTON.- Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas que el último bastión del grupo islámico ISIS en Siria será eliminado el 21 de marzo.

Como una demostración de los logros en la lucha contra ISIS, Trump mostró a los periodistas dos mapas de Medio Oriente con territorios marcados en rojo en los que operaban los terroristas: uno de 2016, y el segundo de hoy. En el segundo mapa, solo estaba marcado un pequeño punto, informó RT.

"Todo en rojo es el EI. Cuando asumí el poder era un desastre. Ahora, en la parte inferior, eso es exactamente lo mismo. No hay rojo. Solo un pequeño lugar que caerá esta noche", explicó el mandatario frente a los reporteros.

Asked about eliminating ISIS in Syria, Pres Trump pulls out two maps that show ISIS sites in red on the day he was elected, and the bottom map shows only a tiny red spot for ISIS that he says will be "gone by tonight." pic.twitter.com/aqA0V9pkRv