Trump ataca a barrio afroamericano

Agencias

Estados Unidos.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, atacó a otro prominente legislador afroamericano este sábado, y tuiteó que su distrito de Baltimore es un “asqueroso desastre infestado de ratas y roedores”.

Donald Trump calificó el distrito de mayoría negra representado en el Congreso como un opositor “ruina repugnante infestada de ratas y roedores”,

Trump lanzó el sábado una andanada de tuits contra el legislador demócrata Elijah Cummings, presidente de la poderosa Comisión de Supervisión.

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place