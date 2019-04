Trump ofrece condolencias y ofrece ayuda para Notre Dame

Agencia

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump afirmó este miércoles haberle enviado sus condolencias al papa Francisco por el incendio que destruyó parte de la catedral de Notre-Dame el pasado lunes, informó el portal de noticias López Dóriga Digital.

A través de su cuenta de Twitter, indicó que ofreció la ayuda de Estados Unidos para reconstrucción del famoso templo de estilo gótico ubicado en la capital francesa.

Asimismo, indicó que ofreció la ayuda de su nación “como lo hice en mi conversación de ayer con el presidente Emmanuel Macron de Francia. ¡También les desee tanto al papa Francisco como al presidente Macron unas muy felices pascuas!”

Este martes, el monseñor Patrick Chauvet, rector de la catedral de Notre-Dame, indicó que la iglesia estará cerrada al público hasta seis años, tras el incendio del lunes.

“Un segmento de la catedral ha quedado muy debilitado” por el fuego, explicó el obispo en un encuentro con empresarios locales.

