Nuevo desaire de Trump a comunicadores

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump anunció en Twitter que este año no asistirá a la cena anual con la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, pero envió buenos deseos a los invitados.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre la administración de Trump y la prensa. La cena de corresponsales es un evento social que supone una oportunidad para hacer bromas y aligerar las tensiones entre el gobierno y los medios, informa Milenio.

En otro tuit, el presidente de Estados Unidos felicitó a Tom Pérez —quien fuera secretario del Trabajo en el gobierno de Barack Obama— por su nombramiento como presidente nacional del Partido Demócrata. “¡No podría estar más feliz por él, o por el Partido Republicano!”, escribió.

El Partido Demócrata está sumido en una crisis debido a la derrota de Hillary Clinton en su aspiración a la Casa Blanca, además de por su incapacidad para arrebatar el Senado a los conservadores en las elecciones de noviembre.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!