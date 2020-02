“Los demócratas no hacen nada, sólo infunden miedo por el coronavirus”, asegura Trump

Washington.- A medida que los mercados mundiales se desploman en medio de los crecientes temores sobre el impacto que tendrá el brote de un nuevo coronavirus, el presidente Donald Trump y sus aliados culparon a otros por la caída financiera.

Es una reacción riesgosa para un presidente que ha ligado su destino a Wall Street como ningún otro.

El equipo del presidente respondió el viernes a la venta masiva de acciones en los mercados de valores estadounidenses, la más fuerte en más de una década durante una semana, con su conocida estrategia de evasión, minimizando la amenaza y repartiendo con entusiasmo la responsabilidad hacia los demócratas, los medios de comunicación y la arraigada burocracia gubernamental.

Trump tuiteó que los demócratas “que No Hacen Nada” sólo perdieron el tiempo en el juicio político y en “cualquier otra cosa que pudieran hacer para que el Partido Republicano se viera mal”, mientras defendió su propia respuesta, que muchos demócratas han considerado lenta y dispersa.

“Están haciendo todo lo posible para infundir miedo en las personas, y creo que es ridículo, y creo que tienen muy mala reputación”, dijo Trump más tarde a los periodistas en la Casa Blanca. “Entonces algunas personas nos están dando crédito y otras no. Pero los únicos que no lo hacen, no lo dicen en serio. Es pura política. Es política”.

So, the Coronavirus, which started in China and spread to various countries throughout the world, but very slowly in the U.S. because President Trump closed our border, and ended flights, VERY EARLY, is now being blamed, by the Do Nothing Democrats, to be the fault of “Trump”.