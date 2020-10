EEUU: Cumple Trump amenaza y sube entrevista que abandonó en la CBS

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, cumplió su amenaza y difundió completa la entrevista para el programa 60 Minutos, de CBS News, que abandonó abruptamente el martes.

Trump subió el video en Facebook bajo el título: "Vean la parcialidad, el odio y la rudeza a nombre de 60 Minutos y CBS News".

I will soon be giving a first in television history full, unedited preview of the vicious attempted “takeout” interview of me by Lesley Stahl of @60Minutes. Watch her constant interruptions & anger. Compare my full, flowing and “magnificently brilliant” answers to their “Q’s”. https://t.co/L3szccGamP