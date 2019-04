Trump denuncia testimonios "fabricados" en informe Mueller

Agencia Reforma

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los testimonios que lo mencionan en el informe de Robert Mueller sobre el Rusiagate fueron fabricados y son totalmente falsos.

En un tuit mañanero, el Mandatario estadounidense descalificó el informe de Mueller y dijo que está hecho por demócratas enojados que lo odian.

"Declaraciones hechas sobre mí por algunas personas en el Informe de Crazy Mueller, escrito por 18 enojados demócratas que odian a Trump, están fabricados y son totalmente falsos. Tenga cuidado con las personas que toman las llamadas "notas" cuando las notas nunca existieron hasta que fueron necesarias. Debido a que nunca acepté declarar, no fue necesario que respondiera a las declaraciones hechas en el "Informe" sobre mí, algunas de las cuales son una completa tontería y solo se dan para hacer que la otra persona se vea bien (o que yo me vea mal). Este fue un engaño de inicio ilegal que nunca debería haber ocurrido", escribió el Mandatario en un par de tuits.

También te puede interesar: Trump sin culpa pese 10 rutas de posible obstrucción: Muller

El informe del Fiscal Especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 analizó 10 actos de posible obstrucción de justicia por parte del Presidente Trump.

Por ejemplo, indica que en 2017, Trump pidió al director del FBI que frenara la investigación contra su entonces asesor de Seguridad Nacional.

Además, luego de que el Fiscal Jeff Sessions se retirara de la investigación de la trama rusa por conflicto de interés, Trump intentó detenerle, además de que lo había instado a que afirmara públicamente que era inocente.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called “notes,” when the notes never existed until needed. Because I never....