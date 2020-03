Caen de nuevo las bolsas y Trump culpa a noticias falsas de los medios

Washington.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a las "Noticias Falsas" por la caída de las bolsas en el mundo, además de la disputa por los precios del petróleo.

"Arabia Saudita y Rusia están discutiendo sobre el precio y el flujo del petróleo. ¡Eso y las noticias falsas son la razón de la caída del mercado!", escribió en Twitter en aparente referencia a la cobertura sobre el nuevo coronavirus.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

En una serie de mensajes este lunes, el Mandatario defendió su respuesta ante la crisis por la expansión del virus que provoca el covid-19 y aseguró que de momento no se tomaría medidas de restricción.

"El año pasado, 37 mil estadounidenses murieron a causa de la gripe común. Tiene un promedio de entre 27 mil y 70 mil muertes por año. Nada se cierra, la vida y la economía continúan", escribió.

"En este momento hay 546 casos confirmados de Coronavirus, con 22 muertes. ¡Piénsenlo!", dijo al respecto de los casos reportados en Estados Unidos.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!