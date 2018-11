Arabia podría destruir la economía, no nos enemistaremos: Trump

Agencia

WASHINGTON.- Estados Unidos no tiene la intención de tomar medidas duras contra Arabia Saudita, que pueden "destruir la economía mundial", ha declarado ante periodistas este martes el presidente de EE.UU., Donald Trump.

De acuerdo a RT, según el propio mandatario, una respuesta dura por parte de Washington hacia Riad conduciría a un fuerte aumento del precio del petróleo, algo que EE.UU. no piensa permitir.

"En cuanto a Arabia Saudita, si rompemos relaciones con ellos, creo que los precios del petróleo subirán a los cielos", subrayó Trump. Además, recordó que para él "América es lo primero" y que los sauditas están comprando a EE.UU. "cientos y miles de millones de cosas en este momento".

"No voy a destruir la economía mundial. Y no voy a destruir la economía de nuestro país por actuar tontamente contra Arabia Saudita", declaró.

