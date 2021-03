Trump estaría de regreso con su propia red social

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump volverá a las redes sociales en el futuro cercano con su propia plataforma, señaló hoy un asesor del expresidente estadounidense.

En declaraciones a Fox News, Jason Miller quien fuera el asesor y portavoz de la campaña 2020 del expresidente, señaló hoy durante una entrevista, que Trump, podría volver "a las redes sociales en unos dos o tres meses, con su propia plataforma".

Twitter bloqueó la cuenta del exmandatario estadounidense por incitar a la violencia.

Según Miller, una nueva plataforma de Trump "va a redefinir por completo el juego; todos van a estar esperando y viendo lo que hace Trump".

El asesor explicó que Trump ya se ha reunido con varios equipos para avanzar su proyecto y que "numerosas compañías" se han acercado al exmandatario.

Trump to start his own social media network, according to Trump propagandist Jason Miller. Odds are this will be a Twitter ripoff, and given Trump's record of failure in everything he does, no one will be surprised when it crashes and burns. pic.twitter.com/0BIAo5ecC4