Trump se va contra su ex abogado por grabar una conversación

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La reacción de Donald Trump a los reportes sobre que su exabogado Michael Cohen grabó secretamente una conversación "discutiendo los pagos a una exmodelo de Playboy" no se hizo esperar demasiado.

También te puede interesar: Tiroteo y toma de rehenes en supermercado de California

Y el mandatario estadounidense, como suele ser habitual, hizo sus comentarios a través de Twitter.

Las grabaciones fueron descubiertas durante un allanamiento del FBI en una propiedad de Cohen a principios de este año en Nueva York y que publicó esta semana The New York Times.

Trump dijo que ese tipo de redada era algo inédito.

"Es inconcebible que el gobierno entrara por la fuerza en el despacho de un abogado (por la mañana temprano), casi sin precedentes. Y todavía más inconcebible que un abogado grabe a un cliente, totalmente sin precedentes y quizás ilegal", escribió Trump en Twitter.

"La buena noticia es que su presidente favorito no hizo nada malo" agregó.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!