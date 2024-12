Trump exige liberación de rehenes en Gaza antes de su investidura

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente sobre la situación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. A través de sus redes sociales, Trump aseguró que si estos no son liberados antes de su investidura, el 20 de enero de 2025, se desatará "un infierno" en Oriente Medio.

Durante el ataque de Hamás contra Israel en 2023, más de 250 personas fueron secuestradas, según cifras israelíes.

BREAKING: Trump sends a message to Hamas on the hostages pic.twitter.com/NhhIBgowiK