Trump, incapaz de hacer su trabajo: Biden; deja a Congreso de EU decisión de juicio

Alejandro Albarrán García

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, evitó este viernes posicionarse sobre la intención del Congreso para someter a Donald Trump a un juicio político luego del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.

Dijo que consideraba que el presidente Trump no tenía lo necesario para ocupar la Casa Blanca, pero que estaba enfocado en su propio trabajo para tomar posesión en 12 días, el 20 de enero

"He pensado por mucho tiempo que el Presidente Donald Trump es incapaz para hacer su trabajo", dijo Biden durante un mensaje en el que presentó más nominados para su gabinete.

We need to build a new American economy where everyone enjoys a fair return for their work and an equal chance to get ahead. Tune in as I introduce members of the team that will get it done. https://t.co/PAOu57i9j5