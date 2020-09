EEUU: Trump exigirá una prueba antidoping para su oponente Biden

Washington.- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, indicó este domingo, por medio de su cuenta de Twitter, que exigirá al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, realizarse una prueba antidopaje antes o después del primer debate entre ambos, el cual se realizará el martes.

"Exigiré enérgicamente una prueba de dopaje al soñoliento Joe Biden antes, o después, del debate del martes. Naturalmente, yo accederá también a hacerme una. Sus actuaciones en los debates han sido bastante desbalanceadas, por decirlo suavemente. ¿Sólo las drogas podrían haber causado esta discrepancia?", escribió el Mandatario.

Trump -quien ha cuestionado en múltiples ocasiones el estado físico de Biden- ha señalado que su rival en las presidenciales del próximo 3 de noviembre no cuenta con la energía necesaria, debido a su edad, para dirigir al país y ha asegurado que su mandato, en caso de que resultara electo, se vería moldeado por la voluntad de China.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???