ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó hoy mensaje de apoyo a través de Twitter a Argentina, que desde hace una semana busca al submarino “San Juan” con 44 tripulantes a bordo.

De acuerdo con Televisa News “Hace tiempo que he dado la orden de ayudar a Argentina en la misión de búsqueda y rescate de su submarino perdido”, escribió el mandatario en Twitter.

Aunque erró en la cifra de tripulantes a bordo del submarino.

“¡Que Dios esté con ellos y con el pueblo de Argentina!”

Estados Unidos es uno de los países que ha puesto a disposición de Argentina equipamiento y herramientas para la búsqueda del submarino de la Armada del país latinoamericano y el rescate de su tripulación.

De esa ayuda forman parte dos aviones especializados en detectar submarinos y vehículos sumergibles no tripulados, entre otras aportaciones.

La búsqueda del submarino ha entrado en una fase crítica porque las reservas de oxígeno en él pueden agotarse pronto.

I have long given the order to help Argentina with the Search and Rescue mission of their missing submarine. 45 people aboard and not much time left. May God be with them and the people of Argentina!