¿Qué pasaría si Trump pierde y no acepta el resultado?

Washington.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, habla constantemente de fraude y ha amagado con no aceptar los resultados de la próxima elección presidencial. ¿Qué pasaría si pierde y no acepta el resultado? Todo dependerá de qué tan claro sea el ganador.

Si hay un triunfo claro de Joe Biden, no hay posibilidad de una gran crisis, consideran expertos. Así Trump se atrinchere en la Casa Blanca, el Servicio Secreto podría sacarlo.

"El sistema se desharía rápidamente de cualquier Presidente que intentara negar los resultados de las elecciones", dijo Jonathan Turley, experto de la Universidad George Washington al medio Politico.

El panorama es muy distinto si la elección es poco clara. En su libro "Will He Go?" ("¿Se irá?") el experto legal Lawrence Douglas se basó en precedentes históricos para imaginar qué ocurriría si Trump se aferra al poder.

Los republicanos podrían llevar hasta la corte los resultados en ciertos estados, y podría haber elecciones contendidas en entidades clave: un congreso local republicano y un Gobernador demócrata que declararan ganadores distintos.

Sin claridad legal y ninguna concesión, explica, la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, podría tomar protesta.

En otro escenario, incluso podría haber una escisión en la Corte y que uno de sus jueces tome juramento aparte a Trump.

"Si la derrota de Trump depende del conteo de boletas por correo en estados decisivos, prepárense para el caos", escribió para The Guardian. "Nuestra nación podría ser testigo de tiempos oscuros".