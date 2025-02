Trump proclama el 9 de febrero como el día del Golfo de América

Este domingo, mientras se dirigía al Super Bowl a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación para declarar el 9 de febrero de 2025 como el primer "Día del Golfo de América".

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la vocera de la Casa Blanca, generando reacciones inmediatas.

El secretario del Interior, Doug Burgum, celebró la decisión, asegurando que este tipo de acciones refuerzan la grandeza del país. El cambio de nombre del Golfo de México, ahora denominado "Golfo de América", es parte de un conjunto de medidas adoptadas desde el inicio de la administración Trump, que también incluyen la modificación del nombre de Denali, en Alaska.

