Trump responde tras acusación de fraude

WASHINGTON.- El presidente, Donald Trump, cargó hoy contra el diario The New York Times después de que el rotativo neoyorquino publicara este martes una investigación que asegura que el mandatario construyó una parte importante de su fortuna gracias a prácticas fiscales dudosas y fraudulentas.

De acuerdo a Excelsior, Trump respondió en su cuenta de Twitter, “El Fallido New York Times hizo algo que nunca antes había visto. Utilizaron el concepto de 'valor temporal del dinero' para hacer un artículo muy viejo, aburrido y contado a menudo sobre mí".

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!