Trump saluda a Kim Jong Un en la zona desmilitarizada

PANMUNJOM, Corea del Sur (AP) — El presidente Donald Trump y su homólogo de Corea del Norte Kim Jong Un se dieron la mano el domingo en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas, mientras Trump busca lograr un acuerdo nuclear con Corea del Norte.

Es la tercera vez que los dos líderes se encuentran y la primera desde el fracaso de una cumbre en Vietnam sobre el programa nuclear norcoreano, a principios de este año. Trump cruzó brevemente la frontera con Corea del Norte después de saludar a Kim.

En unas breves declaraciones en suelo del Sur, y antes de pasar a una reunión privada con el líder del Norte, Trump aseguró que "están pasando muchas cosas positivas" en el proceso de conversaciones entre Washington y Pyongyang.

Destacó también su buena relación personal con Kim: "nos hemos caído bien desde el primer día", cuando celebraron su primera cumbre el 12 de junio de 2018 en Singapur. El líder norcoreano no hizo declaraciones.

Todavía no hay indicios de un avance en las negociaciones estancadas para poner fin al programa nuclear de Corea del Norte.

