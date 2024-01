Trump se burla de la republicana Nikki Haley, en su red social

El empresario estadounidense Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para burlarse y arremeter contra su oponente republicana, Nikki Haley, poco antes de que ambos visitaran Nueva Hampshire el fin de semana.

En repetidas publicaciones ha llegado a burlarse del nombre completo de la republicana, hija de inmigrantes provenientes de India, refiriéndose a ella como ‘Nimbra’.

Cabe recalcar que el nombre completo de Nikki Haley es Nimrata Nikki Randhawa, sin embargo, adoptó el apellido de su esposo (Haley) tras contraer matrimonio en 1996.

El político también ha comentado en diversas ocasiones que su oponente y exembajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no tiene lo necesario para pelear contra él e incluso se refirió a ella como ‘cabeza de pájaro’ (birdbrain), dando a entender que no es tan inteligente como parece.

Tras la salida del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de las primarias republicanas, Trump decidió pisar a fondo el acelerador para derribar en redes sociales a Haley.

Respecto a los polémicos comentarios del expresidente de Estados Unidos, Nikki Haley comentó frente a los medios en Nueva Hampshire que la razón por la que Trump la ataca tanto en redes sociales, es porque se siente intimidado.

Este 22 de enero, Haley apareció en Fox News para revelar la verdad de los ‘trapos sucios’ que ha utilizado Donald Trump.

If Donald Trump is going to lie about me, I’m going to tell the truth about him: he’s terrified of our momentum. Here’s the truth about some of his biggest lies. ⬇️ pic.twitter.com/PK8BJm1wtP