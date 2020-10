Trump: “Si la economía de Estados Unidos es fuerte, es bueno para México”

Ciudad de México.- El presidente estadounidense, Donald Trump, está seguro de que logrará la reelección el 3 de noviembre.

En una entrevista escrita que respondió a EL UNIVERSAL, asegura que la economía, los empleos que ha creado y el apoyo hispano son sus mejores armas. Y no tiene duda de que es el mejor candidato para México porque, dice, tanto él como el presidente Andrés Manuel López Obrador quieren "hacer grandes" a sus naciones de nuevo y porque para los mexicanos es bueno "cuando la economía de Estados Unidos es fuerte y cuando Estados Unidos es respetado en el mundo".

Si, como confía, logra otros cuatro años en la Casa Blanca, sus prioridades para México no cambian: "Migración, tráfico de personas, seguridad y comercio".

“Vamos a ganar esta elección porque el pueblo estadounidense sabe que creamos la economía más asombrosa de nuestra historia. Una economía que creó empleos y prosperidad para todos los estadounidenses”.

"Pero estamos viendo nuestra economía rugir de regreso a pesar de los esfuerzos de Joe Biden y de la izquierda radical, en el otro bando, de ralentizar las cosas para herirme políticamente. Pero no van a engañar a los estadounidenses.

"¿Y sabes qué me va a ayudar a ganar? El increíble apoyo que estoy teniendo de la comunidad hispana. Son muy trabajadores, estadounidenses patriotas que no quieren ver nuestra economía cerrada. No quiere ver las fuerzas de seguridad mutiladas ni anarquistas violentos invadiendo nuestras calles.