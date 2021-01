EU: Trump, sin acceso a códigos nucleares; izan bandera a media asta

Alejandro Albarrán García

Washington.- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó este viernes a sus colegas que ha hablado con los altos líderes militares de EU para impedir que Donald Trump acceda a los códigos para lanzar ataques nucleares.

La noticia llega luego de que seguidores de Trump, a quienes incitó a marchar, asaltaran el Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden en las elecciones.

The President’s dangerous acts necessitate his immediate removal from office. We look forward to hearing from the Vice President as soon as possible and to receiving a positive answer as to whether he and the Cabinet will honor their oath to the Constitution and to Americans.