Tsunami en Indonesia deja decenas de muertos y cientos de heridos

INDONESIA.- La Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia ha comunicado que al menos 23 personas han muerto debido a un tsunami que ha azotado las costas del estrecho de Sunda.

De acuerdo a RT, también se reportan por el momento, casi 300 heridos.

