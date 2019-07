Triunfo a medias: Gobernador de Puerto Rico no buscará reelección

DÁNICA COTO Associated Press

SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló anunció el domingo que no intentará reelegirse pero no renunciará, aunque sí dejará la dirección de su partido pro estadidad.

Rosselló hizo sus declaraciones en un breve video en Facebook, ante lo cual cientos de espectadores le respondieron con mensajes indignados. Dijo también que prevé enfrentar un juicio político, cuyas etapas iniciales ya comenzaron en la legislatura local.

Cientos de miles de puertorriqueños marcharon hasta la residencia oficial en el Viejo San Juan para exigir su renuncia. (AP Foto/Dennis M. Rivera Pichardo)

Ricardo Rosselló enfrenta críticas por sus declaraciones en un chat de WhatsApp

El gobernador enfrenta duras críticas tras la difusión de un chat en el que él y asesores suyos insultaron a mujeres y se mofaron de los electores, incluyendo las víctimas del huracán María.

Cientos de miles de puertorriqueños marcharon hasta la residencia oficial en el Viejo San Juan para exigir su renuncia.

