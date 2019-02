Gucci retira suéter que te hace lucir ‘como un negro’

Agencia

ROMA, Italia.- Gucci se disculpó y retiró de la venta en línea y en tiendas un suéter con cuello extralargo, tras recibir quejas de que hacía parecer a la persona como si se hubiera pintado el rostro con maquillaje oscuro para lucir como alguien de raza negra.

Fue el caso más reciente de una casa de modas italiana que se disculpa por demostrar insensibilidad cultural o racial.

También te puede interesar: En medio de la crisis, emerge el racismo en Brasil

De acuerdo con información de AP, la casa Gucci tuiteó el miércoles que estaba comprometida con la diversidad, la que considera un “valor fundamental a sostener, respetar y poner al frente de cada decisión que tomamos”.

El suéter con cuello extralargo de lana negra cubre la nariz e incluye un recorte bordeado de rojo para la boca. Fue calificado de insensible y racista en las redes sociales, en momentos en que en Estados Unidos se han publicado fotografías viejas de políticos blancos disfrazados y con el rostro cubierto de maquillaje negro.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs