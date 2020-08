Túnez sale en defensa de millones de migrantes

Túnez.- Al aumentar el número de migrantes que cruzan de Túnez a Europa, altos funcionarios de Italia y la Unión Europea prometieron el lunes apoyar los intentos tunecinos para generar empleos y evitar que los jóvenes intenten huir del país norafricano.

Durante una visita a Túnez, el ministro de exteriores italiano, Luigi Di Maio, dijo que Italia estaba preparada para ofrecer apoyo, particularmente para programas juveniles, según la presidencia de Túnez. Sin embargo, Di Maio insistió que los migrantes que llegan de forma ilegal a Italia serían repatriados. El gobierno tiene un acuerdo de repatriación con Túnez y está tratando de reducir las llegadas.

El número de migrantes que sale de Túnez se ha quintuplicado este año comparado con el año pasado, para un total de aproximadamente 5.700 personas, según un estimado del Foro Económico y de Derechos Sociales de Túnez, un grupo de apoyo que monitorea los flujos migratorios.

Had the honour to meet the President of #Tunisia #Kais_Saied @TnPresidency in Tunis today, together w @YlvaJohansson and Italian Ministers for Foreign & Interior Affairs @luigidimaio & Luciana #Lamorgese. Working hand in hand w our Member States & partner countries is key. (1/3) pic.twitter.com/5ixY2kaww3