Turquía acepta que Suecia y Finlandia se integren a la OTAN

Luego del rechazo, Turquía al fin aceptó que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN, así lo dio a conocer el presidente finlandés, Sauli Niinistö tras la reunión de la organización en Madrid.

El pasado 18 mayo, La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson informó que su país solicitará su ingreso a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), a pesar de las amenazas de Rusia.

Recordemos que meses atrás, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Moscú, Dmitri Medvédev advirtió que de unirse a la OTAN, implementará un despliegue de armas nucleares en el Báltico.

“Hoy, Suecia ha decidido solicitar su ingreso como miembro de la OTAN. Una decisión histórica con amplio apoyo en el parlamento. La membresía en la OTAN fortalecería la seguridad de Suecia. Como miembro, Suecia aumentaría la seguridad de toda la OTAN” escribió Magdalena Andersson.

Cuando Finlandia y Suecia solicitaron unirse a la OTAN, Turquía se negó a aprobar la unión, pues aseguraba que la entrada de estos países no sería “favorable”.

“Somos uno de los principales países que apoya activamente las actividades de la Alianza. Sin embargo, esto no significa que diremos 'sí' a todas las propuestas que se nos presenten. La ampliación de la OTAN tiene sentido para nosotros sólo en la medida en que se respeten nuestras sensibilidades” detalló el mandatario de Turquía.

Tayyip Erdogan, afirmaba que no se puede confiar en los países porque no tienen una actitud clara y abierta hacia una organización terrorista “¿Cómo podemos confiar en ellos?".

También aseguró que Suecia es un "criadero de organizaciones terroristas”.

"¿Van a venir aquí el lunes para tratar de convencernos? Discúlpennos, pero no es necesario que se molesten", aseveró Erdogan durante la conferencia en Ankara.

Es preciso mencionar que Finlandia y Suecia solo podían llegar a ser miembros del organismo internacional al recibir el consentimiento unánime de todos los integrantes.

