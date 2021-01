Estados Unidos: Twitter cancela definitivamente la cuenta de Donald Trump

Washington.- Twitter anunció hace unos minutos la suspensión definitiva de la cuenta de Donald Trump realDonaldTrump, por razones de seguridad nacional y ante el riesgo de incitación futura a la violencia.

"Después de una revisión profunda de los recientes tuits de la cuenta del presidente Donald Trump, y el contexto a su alrededor, hemos suspendido permanentemente la cuenta, debido al riesgo de incitación futura a la violencia", dice el comunicado de la empresa.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

"En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción. Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente.

Our public interest framework exists to enable the public to hear from elected officials and world leaders directly. It is built on a principle that the people have a right to hold power to account in the open. https://t.co/ZcbhDEAYjH — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

"Sin embargo, dejamos en claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación".

However, we made it clear going back years that these accounts are not above our rules and cannot use Twitter to incite violence. We will continue to be transparent around our policies and their enforcement. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Hace dos días, a raíz de un tuit de de Trump en el que invitaba a impedir la ratificación del Congreso de la victoria electoral de Joe Biden, Twitter suspendió su cuenta durante 12 horas.

Ayer la suspensión se amplió por tiempo indefinido y finalmente hace unos momentos la cuenta fue cancelada definitivamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

EEUU: Twitter y Facebook bloquean las cuentas de Trump

Trump admite su derrota definitiva; garantizará una transición 'suave'

Trump, incapaz de hacer su trabajo: Biden; deja a Congreso de EU decisión de juicio